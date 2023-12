Rinviata la missione segreta dell’aereo spaziale X-37B, lancio entro la fine dell’anno

MeteoWeb

Il potente razzo Falcon Heavy di SpaceX spiccherà il volo prima della fine dell’anno, se tutto andrà come previsto. SpaceX punta ora al 28 dicembre, alle 19 ora locale, (l’1 di notte del 29 dicembre per l’Italia) per il lancio dell’aereo spaziale X-37B della US Space Force, che partirà dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. SpaceX aveva originariamente pianificato di lanciare il veicolo l’11 dicembre. Circa 30 minuti prima dell’orario di decollo previsto per quel giorno, la società aveva annullato le operazioni, citando un problema con l’attrezzatura di terra. Il conseguente ritardo si è esteso ora a 17 giorni, se Falcon Heavy volerà il 28 dicembre come attualmente previsto.

Il prossimo lancio sarà il 7° in assoluto per l’X-37B, lungo 8,8 metri, che secondo i funzionari militari è principalmente un banco di prova orbitale per nuova tecnologia spaziale.

Non è chiaro quanto durerà la missione di X-37B: la maggior parte dei dettagli dei voli dell’aereo spaziale, inclusa l’identità e lo scopo della maggior parte dei suoi payload, sono segreti. È lecito però ipotizzare che il volo sarà lungo. Ogni missione X-37B fino ad oggi è stata più lunga delle precedenti e la più recente è rimasta in volo per 908 giorni prima di rientrare nel novembre 2022.

Il Falcon Heavy è stato lanciato 8 volte fino ad oggi, di cui 4 nel 2023. Il 2° razzo più potente attualmente operativo, dopo lo Space Launch System della NASA, ha volato l’ultima volta ad ottobre, quando ha lanciato la sonda Psyche della NASA verso l’asteroide omonimo.