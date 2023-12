Le misteriose porte della Grande Piramide di Giza finalmente si aprono

MeteoWeb

L’ex Ministro delle Antichità dell’Egitto, Zahi Hawass, ha delineato con entusiasmo le sue speranze per un’imminente spedizione più in profondità nelle piramidi di Giza. Hawass ha detto che spera di scoprire i segreti all’interno della Piramide di Cheope. Parlando al The Sun, ha spiegato che c’erano una serie di porte a cui è difficile accedere e che nessuno sa esattamente dove vadano. Ha notato che sebbene avesse già fatto scoperte all’interno della Grande Piramide di Cheope, ciò gli ha lasciato solo più domande che necessitavano di risposte.

“Penso che, fino ad ora, le porte segrete che ho trovato all’interno della Grande Piramide siano davvero una scoperta che necessita di molte domande e molte risposte“, ha detto Hawass. “All’interno della Grande Piramide ho trovato le cosiddette tre porte. Una all’ingresso sud della seconda camera che ha due maniglie di rame. Ventuno centimetri dietro quella ne abbiamo trovata una seconda e nel tunnel nord abbiamo trovato la terza porta con due maniglie di rame. Il 5 dicembre condurrò una squadra, per vedere, scoprire e rispondere alle domande su queste porte.”

Hawass ha già scritto in precedenza del fascino che circonda le piramidi e ha insistito sul fatto che la piramide di Cheope rimane popolare tra gli archeologi a causa del suo interno molto complesso. “Stiamo progettando di pulire il pozzo sud dall’esterno per vedere se si apre verso l’esterno“, ha detto.

Le piramidi in Egitto sono tra le strutture più affascinanti mai costruite. Le teorie del complotto sugli alieni e sulle civiltà sconosciute continuano a turbinare intorno a loro fino ad oggi. Tuttavia, sono ancora in corso studi scientifici ed esplorativi concreti su di essi e, incredibilmente, continuiamo a imparare di più su di essi, anche migliaia di anni dopo la loro costruzione.

Tunnel misterioso all’interno della Grande Piramide di Giza

All’interno della Piramide di Cheope, la più grande delle piramidi di Giza, un team di ricercatori ha scoperto un passaggio misterioso, ha annunciato oggi il ministro egiziano del turismo e delle antichità. Come tende ad essere il caso delle piramidi, in realtà non sappiamo ancora a cosa servisse il passaggio, ma potrebbe sicuramente portare a scoperte più interessanti ora che le persone giuste sanno che è lì.

Per essere onesti, alcune persone affermeranno anche che potrebbe scatenare un’oscurità e una maledizione che è stata imprigionata nell’antica tomba per millenni, ma sarebbe meglio credere che gli scienziati coglieranno questa possibilità. Quest’ultima scoperta è stata fatta da un gruppo di ricerca di un progetto chiamato Scan Pyramid.

Dal 2015, il gruppo utilizza la tecnologia moderna per vedere come appare l’interno della piramide dall’esterno, con scanner e termografia a infrarossi tra gli altri strumenti. Apparentemente, secondo Mostafa Waziri, capo del Consiglio supremo delle antichità egiziane, il soffitto del tunnel mostra che fu costruito per alleviare il peso della piramide.

La piramide fu costruita circa 4.500 anni fa durante il periodo del faraone Cheope e continua ad attirare persone da tutto il mondo. Ciò significa un sacco di soldi dal turismo per il governo egiziano se riesce a trarre profitto dagli interessi delle persone.

Dopo che il Covid-19 e i disordini politici hanno messo a dura prova il settore, si spera che scoperte come queste aumentino il fascino duraturo nel mondo dell’antico Egitto.

Forse un giorno scopriremo tutti i loro segreti.