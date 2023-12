Rivoluzionaria misura contro la siccità in California: le acque reflue saranno rese potabili per le case

MeteoWeb

La California approva la trasformazione delle acque reflue in acqua potabile. Da anni alle prese con gli effetti della siccità, lo stato passa così all’azione e dopo anni di dibattito, approva all’unanimità la rivoluzionaria misura. Il Water Resources Control Board dello stato ha votato per consentire alle aziende idriche di pompare le acque reflue adeguatamente trattate nelle case dei residenti, offrendo loro un prodotto “superiore agli standard di acqua potabile in vigore“, afferma il Water Resources Control Board. “È una buona notizia negli sforzi dello stato per trovare soluzioni alternative alle sfide poste dal clima estremo”, mette in evidenza il Presidente del board, E. Joaquin Esquivel, osservando come la conversione delle acque reflue consentirà un risparmio energetico con benefici per l’ambiente.