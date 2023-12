Modvion: rivoluzione verde con la Torre Eolica in legno

MeteoWeb

Nel pittoresco panorama svedese, dove il vento sibila tra i paesaggi nordici, emerge un monolite di sostenibilità: la torre eolica in legno di Modvion. Questa maestosa struttura, recentemente eretta appena fuori Skara, a nord-est di Göteborg, non è solo una testimonianza di ingegneria avanzata, ma rappresenta il fulcro di una rivoluzione nel settore delle energie rinnovabili. La torre, un’opera d’arte tecnologica che sfida la gravità, si staglia a 105 metri, con la punta della pala che bacia il cielo a 150 metri d’altezza.

Modvion ha collaborato con Varberg Energi per forgiare questo capolavoro, utilizzando 144 strati di legno impiallacciato laminato, ciascuno sottile 3 millimetri di abete rosso sostenibile. Questa sinergia tra innovazione e sostenibilità è il cuore pulsante della missione di Modvion di trasformare il modo in cui concepiamo e produciamo energia.

La torre, suddivisa in sette sezioni e 28 moduli impilati, è un esempio di resistenza ed eleganza. La sua struttura in legno, oltre a rappresentare una sfida agli standard convenzionali delle torri in acciaio, garantisce un trasporto più efficiente su strade standard. Questo non è solo un passo avanti nell’ingegneria, ma anche una risposta audace alle sfide logistiche nel mondo delle energie rinnovabili.

Ma la torre di Modvion è molto di più di una struttura imponente. È una dichiarazione ambientale rivoluzionaria. Carbon negative, assorbe attivamente il carbonio durante la sua vita operativa, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Al termine del suo ciclo di vita, le pareti della torre trovano una nuova vita come travi ad alta resistenza per l’edilizia, incarnando i principi fondamentali dell’economia circolare.

Modvion e Vestas

La storia di Modvion si intreccia con un’altra potenza nel mondo dell’energia rinnovabile: Vestas, il gigante danese dell’industria eolica. Azionista di Modvion dal 2021, Vestas ha condiviso la visione di un futuro sostenibile e ha integrato la tecnologia a torre di Modvion con una potente turbina da 2 MW. Questa partnership è un’ode alla collaborazione, sottolineando il potenziale di crescita e di cambiamento nel settore delle energie rinnovabili.

Modvion si proietta verso orizzonti ancora più ambiziosi. L’azienda immagina uno stabilimento, previsto per il 2027, dedicato alla produzione di 100 turbine eoliche in legno all’anno. Questo non è solo un obiettivo di produzione, ma una dimostrazione tangibile dell’impegno di Modvion nel plasmare il futuro dell’energia sostenibile a livello mondiale.