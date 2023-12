Incanto invernale, ecco Monaco di Baviera sommersa dalla neve: paesaggi incantevoli | FOTO

MeteoWeb

Le forti nevicate in Baviera hanno provocato la cancellazione per tutta la giornata di voli e treni a lunga percorrenza in partenza da Monaco, alcuni impianti di risalita impossibilitati a funzionare e una partita di calcio annullata mentre la città tedesca lottava con le condizioni meteo avverse. I media locali hanno riferito di numerosi incidenti stradali e ingorghi su strade ghiacciate, mentre il servizio meteorologico tedesco stimava entro la serata di ieri altri 30-40 cm di neve. A causa della forte nevicata è stata rinviata anche la partita della Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino.

L’aeroporto “Franz Josef Strauss” alle ore 6 di questa mattina ha ufficialmente ripreso, seppur a bassa intensità, l’operatività. Dopo la chiusura di quasi 24 ore (in Baviera non nevicava così intensamente da 17 anni), lo scalo tedesco è nuovamente operativo ma sul tabellone in aeroporto risultano ancora molti voli cancellati, sia in partenza che arrivo, o con forte ritardo. Attualmente nella zona dell’aeroporto non nevica e la temperatura è di -7°C. Tornato operativo anche lo scalo di Memmingen sempre in Baviera.

Nonostante i disagi, però alcuni abitanti di Monaco hanno accolto con favore l’atmosfera invernale creata dalla nevicata, pienamente catturata dalle foto inviateci dal nostro lettore Ezio Cairoli.