Montagna, notte di emergenze in Trentino: soccorsi al passo del Tonale e nel Lagorai

Nelle ore notturne presso il passo del Tonale, situato nella Val di Sole, è stato concluso un intervento di soccorso a una donna di 52 anni residente a Cattolica, coinvolta in un incidente con una motoslitta. La signora, insieme ad altre persone, stava percorrendo una strada forestale quando è stata catapultata dalla motoslitta. I suoi compagni hanno proseguito fino a una zona con copertura per chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 22. Poiché la donna, seppur cosciente, non poteva continuare autonomamente a causa dei possibili traumi subiti nell’incidente, la Centrale Unica di Trentino Emergenza, in collaborazione con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha richiesto l’intervento della Stazione di Vermiglio, che si è recata sul luogo con un quad. Considerando la dinamica dell’incidente e le basse temperature, è stato attivato anche l’elisoccorso, che, supportato dai soccorritori a terra, è riuscito ad atterrare poco distante, permettendo lo sbarco del Tecnico di elisoccorso e dell’equipe sanitaria. La donna è stata quindi stabilizzata e trasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento tramite elicottero.

Prima di questo intervento, intorno alle 21, si era verificato un altro incidente che aveva richiesto l’intervento del Soccorso Alpino a monte della malga Grugola nella catena del Lagorai (Caoria). Una famiglia veneta, composta da due adulti e due minori, era in difficoltà. Il gruppo, partito a piedi dal lago di Calaita, aveva superato la malga Grugola ma era accidentalmente uscito dalla traccia del sentiero. Giunti in cresta tra la val di Grugola e la Val Pisorno, a una quota di circa 2.000 m.s.l.m., i quattro hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 poiché si trovavano su un terreno erboso molto ripido e reso scivoloso dal ghiaccio. I soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto il gruppo a piedi intorno alle ore 19. Dopo averli assicurati con una corda, i soccorritori li hanno guidati in cordata fino alla base del loro percorso. Per nessuno dei quattro è stato necessario il ricovero in ospedale.