Natale: il Pan di Zenzero è benefico per la salute, ma attenti allo zucchero!

Omini e casette di pan di zenzero: una tradizione natalizia che oltre a ricreare lo spirito delle Feste può fare anche bene con moderazione. Gli ingredienti che compongono l’impasto del pan di zenzero, infatti, hanno delle proprietà importanti secondo un approfondimento della Edge Hill University sul portale di divulgazione scientifica The Conversation. Lo zenzero può aiutare la digestione, ridurre la nausea e aiutare a combattere il comune raffreddore e l’influenza. Si ritiene inoltre che possa supportare la gestione del peso, aiutare a gestire l’artrite e anche alleviare i sintomi mestruali.

La melassa è un ingrediente che a volte si trova nel pan di zenzero. Viene prodotto raffinando il succo della canna da zucchero o della barbabietola da zucchero. È ricca di antiossidanti, ferro, calcio, magnesio, potassio, fosforo e vitamina B6, che possono aiutare ad alleviare la stitichezza, curare l’anemia e sostenere la salute delle ossa e dei capelli.

La cannella è un altro ingrediente fondamentale. È una spezia particolarmente versatile con notevoli benefici per la salute. Ha proprietà antimicrobiche ed è anche ricca di antiossidanti, molecole naturali che possono aiutare a proteggere da malattie come il diabete di tipo 2. Può anche aiutare a ridurre l’infiammazione ed essere un utile ingrediente antietà per la pelle. Ricerche hanno anche dimostrato che può migliorare l’igiene dentale, ridurre il colesterolo e abbassare la pressione sanguigna.

Allo stesso modo, la noce moscata, un altro ingrediente comune nell’impasto, è associata a una riduzione dell’infiammazione e può apportare benefici alla salute del cuore.

Anche se, ovviamente, il pan di zenzero contiene anche ingredienti che non fanno bene alla salute se consumati in quantità (come lo zucchero), almeno ci si può sentire meno in colpa concedendosi un biscotto durante le festività natalizie.

Per coloro che sentono di dover prestare attenzione alla dieta, ci sono modi per rendere il pan di zenzero più sano. Ad esempio, usare la farina di mandorle invece della farina normale, sostituire il burro con olio di cocco o olio d’oliva. Aggiungere noci, semi e uvetta per decorare può anche essere un modo per aggiungere sostanze nutritive (come vitamina E, magnesio e selenio) e fibre.