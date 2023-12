Natale: per la prima volta in Ucraina sarà festeggiato domani e non il 7 gennaio

MeteoWeb

Domani evento significativo in Ucraina, poiché per la prima volta verrà celebrato il Natale il 25 dicembre, allineandosi alla tradizione occidentale, anziché il 7 gennaio come in Russia. Questa decisione, approvata dal Parlamento a luglio, è volta a “dissociare il Paese dal retaggio russo“. La Chiesa ortodossa ucraina aveva già ratificato questo cambio di data il 24 maggio scorso, mentre la Chiesa greco-cattolica lo aveva fatto nel 2022. L’unica eccezione è rappresentata dalla chiesa ortodossa che rimane fedele al Patriarca di Mosca, mantenendo la tradizionale data del 7 gennaio.

L’invasione russa ha accelerato questo processo, che era già in corso nel contesto della separazione della Chiesa ortodossa ucraina dal patriarcato di Mosca. Questa separazione fu ufficializzata dal patriarca ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli il 5 gennaio 2019. Già nel 2017, le autorità civili ucraine avevano dichiarato il 25 dicembre come giorno festivo, ma prima dell’escalation del conflitto, la maggioranza dei fedeli era restia a modificare la data tradizionale del Natale.