I Neanderthal di 125.000 anni cacciavano mega-elefanti: nuove informazioni sul comportamento degli ominidi

La caccia all’elefante a zanne dritte, noto con il nome scientifico di Palaeoloxodon antiquus, oggi estinto, era molto diffusa tra gli uomini di Neanderthal. È quanto emerge da uno studio coordinato dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, del Leibniz-Zentrum fur Archaologie, anch’esso con sede a Magonza, e dell’Università di Leida nei Paesi Bassi, pubblicato sulla rivista PNAS. I ricercatori hanno esaminato da vicino le ossa di elefanti risalenti a circa 125.000 anni fa, scoperte decenni fa a Grobern, in Sassonia-Anhalt e a Taubach, in Turingia, in Germania. Gli scienziati sono stati in grado di identificare segni di intagli fatti da strumenti in pietra usati dai Neanderthal, che indicano che gli animali dovevano essere stati cacciati prima di essere macellati.

La prima prova che i Neanderthal cacciavano attivamente gli elefanti dalle zanne dritte, i più grandi mammiferi terrestri del Pleistocene, era stata individuata dalla squadra di ricerca due anni fa, durante l’analisi delle ossa rinvenute nel sito di Neumark-Nord, in un’ex miniera di lignite della Sassonia-Anhalt, come riportato su Science Advances all’inizio del 2023. “I risultati dell’esame più recente delle ossa di Grobern e Taubach dimostrano ora che la caccia di questi elefanti da parte dei Neanderthal non era un fenomeno isolato, ma doveva essere un’attività più regolare“, ha sottolineato Sabine Gaudzinski-Windheuser, Professoressa di archeologia preistorica e protostorica presso la JGU e direttrice del Centro di Ricerca Archeologica e Museo dell’Evoluzione Comportamentale Umana MONREPOS di Neuwied, un istituto gestito sotto l’egida di LEIZA. Gaudzinski-Windheuser è stata ampiamente coinvolta nelle indagini sulle ossa di Grobern e Taubach e nello studio precedente sulle ossa del sito di Neumark-Nord.

Il Palaeoloxodon antiquus si aggirava nei paesaggi dell’Europa e dell’Asia occidentale tra 800.000 e 100.000 anni fa. Con un’altezza delle spalle che poteva raggiungere i quattro metri e una massa corporea che poteva estendersi a un massimo di 13 tonnellate, l’elefante europeo a zanne dritte era il più grande animale terrestre dell’epoca, con dimensioni significativamente più importanti rispetto agli attuali elefanti africani e asiatici e persino rispetto all’ormai estinto mammut lanoso. “Abbiamo stimato che la carne e il grasso forniti dal corpo di un esemplare adulto di Palaeoloxodon antiquus sarebbero stati sufficienti a soddisfare l’apporto calorico giornaliero di almeno 2.500 Neanderthal adulti“, ha spiegato Gaudzinski-Windheuser. “Si tratta di un numero significativo perché ci fornisce nuove informazioni sul comportamento dei Neanderthal“, ha aggiunto Gaudzinski-Windheuser.

Finora, ad esempio, la ricerca aveva generalmente ipotizzato che i Neanderthal si associassero in gruppi composti da non più di 20 individui. Tuttavia, le informazioni ora ottenute, in relazione allo sfruttamento sistematico degli elefanti dalle zanne dritte, indicano che i Neanderthal dovevano riunirsi, almeno temporaneamente, in gruppi più numerosi o padroneggiare tecniche che permettevano loro di conservare e immagazzinare grandi quantità di cibo, o entrambe le cose. In un progetto successivo, i ricercatori sperano di saperne di più su come i Neanderthal cacciassero questi enormi elefanti e su come le loro attività venatorie avessero un impatto su questi e altri animali da preda, oltre che sul loro ambiente.