Nebbia a Delhi e nel Nord dell’India: trasporti nel caos | FOTO

MeteoWeb

Un denso velo di nebbia, caratterizzato da visibilità ridottissima, ha generato caos nel traffico su strada e aereo a Delhi e in vaste aree del Nord dell’India. Oltre 100 voli e almeno 25 treni sono stati cancellati, deviati o hanno subito significativi ritardi. La capitale è stata avvolta dalla nebbia più fitta mai registrata in questa stagione invernale, causata dalla brusca diminuzione delle temperature notturne. Nello Stato dell’Uttar Pradesh, la visibilità estremamente limitata, inferiore a 50 metri, ha provocato una serie di incidenti, inclusi tamponamenti a catena coinvolgenti decine di veicoli sull’autostrada nazionale. Il Dipartimento Meteorologico indiano ha confermato che l’allerta “arancione” per la nebbia rimarrà in vigore nelle prossime 24 ore.