Nebbia sugli scali di Pisa e Firenze: voli cancellati o dirottati

Circa 20 voli su Pisa e altrettanti su Firenze, tra aerei in partenza e in arrivo, sono stati cancellati o dirottati su altri scali a causa della nebbia scesa in pianura in Toscana stamani e anche nel pomeriggio dopo il tramonto. I disagi per la ridotta visibilità hanno causato cancellazioni e nuove programmazioni dei voli rispetto agli orari previsti. A Pisa, già da stamani la nebbia provocato la cancellazione di quasi tutti i voli in programma. A Firenze il problema è insorto dopo le 18 con la cancellazione dei voli del tardo pomeriggio e serali.