Il 4 dicembre 1978 la sonda Pioneer Venus entrava in orbita attorno a Venere

Il 4 dicembre 1978, la sonda Pioneer Venus della NASA entrò in orbita attorno al pianeta Venere. La sonda era stata lanciata il 20 maggio 1978 e aveva impiegato 7 mesi per raggiungere il suo obiettivo. L’orbiter era un cilindro piatto avente un diametro di 2,5 metri e alto 1,2 metri. Era dotato di una serie di strumenti scientifici che gli permisero di raccogliere dati su Venere per oltre un decennio.

I dati raccolti dal Pioneer Venus Orbiter hanno contribuito a migliorare la nostra comprensione del pianeta. La sonda ha misurato la temperatura, la pressione, la composizione dell’atmosfera e la superficie del pianeta. Ha anche scoperto che Venere ha un campo magnetico molto debole e che la sua superficie è ricoperta da vulcani e crateri. I risultati della Pioneer Venus Orbiter hanno avuto un impatto significativo sulla ricerca planetaria. Hanno contribuito a formare la nostra attuale visione di Venere, un pianeta caldo, secco e vulcanico.