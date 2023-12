La neve ammanta Frontignano di Ussita, nei Monti Sibillini

MeteoWeb

La neve è caduta nelle scorse ore a Frontignano di Ussita, nei Monti Sibillini, sul versante marchigiano. Stamani sulla pista del campo scuola della località sciistica si sono depositati circa 10 cm di manto bianco, aprendo alla possibilità di apertura degli impianti nel ponte dell’Immacolata, l’8, il 9 e il 10 dicembre.

