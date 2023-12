Tanta neve sulle Dolomiti del Veneto, a Ra Valles quasi un metro di manto bianco

MeteoWeb

Le località turistiche della montagna veneta si preparano a vivere un Natale all’insegna dello sci, grazie alle recenti precipitazioni nevose. A Ra Valles, sopra Cortina, lo spesso strato di manto bianco ha raggiunto i 94 cm, di cui 10 cm sono dovuti alla neve fresca caduta nelle ultime ore. Anche Cortina d’Ampezzo ha registrato una copiosa nevicata, contribuendo a uno strato di neve di 2 cm. Sul Falzarego sono caduti 5 cm di neve fresca, portando l’altezza totale del manto nevoso a 13 cm.

