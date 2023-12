Tanta neve sulle montagne della Toscana, all’Abetone oltre 30 cm | FOTO

MeteoWeb

Tanta neve è caduta nelle scorse ore sulle montagne della Toscana. Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, con ben oltre 30 cm caduti all’Abetone. “È davvero una bella notizia perché da venerdì 8 dicembre apriranno i primi impianti di sci in Toscana! Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve!“, scrive il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: