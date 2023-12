Neve in Trentino: sorpresi in auto da bufera sul passo Manghen, salvati 2 ragazzi

MeteoWeb

Si è concluso nella tarda serata di ieri un intervento delle stazioni Bassa Valsugana e Tesino del Soccorso alpino e speleologico del Trentino, a sostegno dei vigili del fuoco, per soccorrere 2 persone intrappolate con l’auto nei pressi del passo Manghen lungo la strada provinciale 31 sul versante della Valsugana. La strada era chiusa a causa della presenza di abbondanti accumuli di neve trasportata dal vento. In condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una bufera di neve e scarsa visibilità, gli operatori del Soccorso alpino sono riusciti a raggiungere i due giovani, di 23 e 22 anni, residenti in Trentino.

Per effettuare il salvataggio, è stato impiegato il nuovo quad della stazione del Tesino, acquistato grazie a un contributo del Bim Brenta. I due ragazzi sono stati trasportati in sicurezza a valle fino alla caserma dei vigili del fuoco.