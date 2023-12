Nevica sulla A22, da Bressanone al Brennero

MeteoWeb

Nevica sull’Autostrada del Brennero nel tratto compreso tra Bressanone e il confine di Stato. “Per l’emergenza neve la società dispone di 322 mezzi e conserva nei propri centri 13.480 tonnellate di fondenti salini solidi e 1.400 tonnellate di soluzione salina liquida,” comunica il servizio viabilità di A22. “Per la sua dislocazione geografica, l’A22 durante l’inverno è soggetta a temperature rigide e a copiose nevicate. La società, per gestire le operazioni invernali, ha predisposto una specifica procedura che regola competenze e attività delle diverse strutture coinvolte che si coordinano per garantire adeguati standard di sicurezza. Attraverso 25 centraline meteo, sensori dislocati nella pavimentazione e veicoli per la mappatura termica, Autostrada del Brennero monitora lo stato del manto stradale, previene l’attecchimento della neve o la formazione di ghiaccio e programma anticipatamente le attività di sgombero neve. In questo modo ottimizza anche l’uso dei fondenti salini, riducendo l’inquinamento ambientale e il degrado delle opere d’arte“.

