Nevicate e nubifragi sulle partite di Conference League, trattori e asciugamano in campo | FOTO

L’Europa ieri è stata interessata da un’ondata di maltempo che ha colpito con abbondanti precipitazioni e nevicate diversi Paesi, tra cui Italia, Svizzera, Slovenia e Finlandia. Persino 2 match sportivi sono stati condizionati dal maltempo: la pioggia torrenziale ha spadroneggiato a Lubiana e la neve ad Helsinki.

La sfida di Conference League tenutasi a Helsinki tra HJK e Aberdeen è stata bruscamente interrotta al 74° dall’arbitro a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dalla copiosa nevicata. Per ripristinare le condizioni adeguate, sono stati impiegati vari mezzi, tra cui trattori, al fine di liberare la superficie dal manto nevoso. Dopo un intervento tempestivo, la partita è stata ripresa e ha continuato il suo corso. E’ stato utilizzato un pallone di colore rosso, rendendolo distinguibile sulla distesa di neve che ricopriva il terreno di gioco.

Prima della gara di Conference League tra Olimpija e Lille, il campo di Lubiana si è trovato a dover affrontare una sfida imprevista a causa di un repentino e intenso temporale che lo ha allagato. La mancanza di coperture ha reso il terreno di gioco quasi impraticabile, mettendo a rischio lo svolgimento regolare della partita. In un tentativo di evitare il rinvio, il personale addetto al campo sloveno ha improvvisato una soluzione insolita: utilizzare asciugamani per rimuovere l’acqua in eccesso dal terreno di gioco. Le immagini di questa singolare operazione sono diventate rapidamente virali sui social , suscitando perplessità e ilarità tra gli appassionati di calcio.

Nonostante l’insolita strategia adottata, la partita è stata disputata, seppur con qualche difficoltà. Il terreno pesante ha reso il gioco al limite della praticabilità, ma alla fine, la determinazione degli addetti al campo ha consentito lo svolgimento dell’incontro, confermando che a Lubiana, anche di fronte a imprevisti meteorologici, si è riusciti a trovare una soluzione, seppur a costo di qualche sorriso da parte degli spettatori.