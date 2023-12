Nuovo sistema di previsioni meteo ‘marine’: accurate fino a un anno

MeteoWeb

Salvare il mare grazie a un nuovo sistema di ‘previsioni metereologiche’ marine. È quanto suggerisce un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature. La ricerca dimostra che strumenti di gestione già esistenti possono essere impiegati in modo più estensivo per prevedere le condizioni dell’ecosistema durante eventi climatici estremi, in modo simile alle previsioni meteorologiche.

Nel caso studio nel California Current Ecosystem, Stephanie Brodie e il suo team hanno utilizzato strumenti di gestione già in uso per identificare quando le acque più fredde, solitamente frequentate dalle balene, vengono spinte verso la costa, aumentando il rischio di incagli degli animali nelle attrezzature da pesca. Questi strumenti possono anche segnalare quando la pesca con reti derivanti dovrebbe essere interrotta per evitare che le tartarughe marine si impiglino nelle reti da pesca, basandosi sul raffreddamento o riscaldamento anomalo dei mari. Gli autori mostrano come questi strumenti possano essere trasformati in un sistema di previsione per fornire previsioni accurate fino a 12 mesi prima.

Un aspetto significativo dello studio è la possibilità di applicare queste previsioni ecologiche su scala globale, anche in aree con risorse limitate per adattare modelli più dettagliati. Questo potrebbe avere un impatto positivo sulle nazioni in via di sviluppo che altrimenti non avrebbero accesso alle risorse necessarie per modelli più avanzati. Gli autori sottolineano che la chiave per sviluppare strategie di gestione proattive è l’avviso anticipato delle potenziali minacce. Implementare questi approcci in ecosistemi costieri in tutto il mondo potrebbe migliorare notevolmente la gestione globale delle risorse marine. In un’epoca di rapido cambiamento climatico, investire in previsioni ecologiche potrebbe rappresentare una mossa cruciale per proteggere la vita marina e preservare gli ecosistemi oceanici.