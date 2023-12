Ondata di freddo storica a Pechino: 300 ore sotto zero, non accadeva da 70 anni

MeteoWeb

Pechino ha registrato il maggior numero di ore con temperature sotto lo zero nel mese di dicembre in più di 70 anni, mentre un’ondata di freddo ha avvolto le zone settentrionali e centrali della Cina, portando tempeste di neve e temperature record. Un osservatorio meteorologico nella capitale cinese ieri ha registrato più di 300 ore di temperature sotto zero dall’11 dicembre, il massimo da quando sono iniziate le misurazioni, nel 1951, secondo il quotidiano ufficiale Beijing Daily. La città ha registrato 9 giorni consecutivi con temperature inferiori a -10°C.

Parti della Cina settentrionale e centrale sono strette nella morsa di ondate di freddo gelido, con le autorità che hanno chiuso più volte scuole e autostrade a causa delle tempeste di neve. Le temperature in 78 stazioni meteorologiche in tutto il Paese hanno toccato minimi record per il mese di dicembre, mentre le temperature medie di questo mese nelle parti settentrionali e in alcune parti centrali della Cina hanno toccato i minimi record stabiliti nel 1961, secondo il Centro meteorologico nazionale.