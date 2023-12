L’orizzonte della tecnologia: la convergenza di 5G, IoT e IA

MeteoWeb

Viviamo in un’epoca straordinaria in cui le barriere tra le tecnologie emergenti si stanno sgretolando, dando vita a un palcoscenico di innovazione senza precedenti. In questa fusione di reti 5G, Internet delle Cose (IoT) e Intelligenza Artificiale (IA), assistiamo alla nascita di una rivoluzione che cambierà radicalmente il modo in cui percepiamo e interagiamo con il mondo digitale. Questo connubio non è semplicemente l’unione di tre potenti forze tecnologiche, ma piuttosto un catalizzatore che apre la strada a una nuova era di applicazioni e possibilità che sfidano le aspettative del presente.

Visione ampliata con realtà estesa (XR)

Immagina un visore di realtà estesa (XR) capace non solo di fornire una visione tridimensionale all’interno di un motore di aeromobile, ma dotato anche di intelligenza integrata. Questo dispositivo non solo mostra gli intricati dettagli del motore, ma riconosce e corregge automaticamente eventuali anomalie. È la convergenza di XR, 5G e IA che rende possibile questa esperienza avanzata, aprendo la strada a una serie di applicazioni immersive.

Processori AI e sistemi su chip: l’evolvere della potenza di calcolo

I produttori di chip stanno spingendo l’innovazione con processori sempre più potenti ed efficienti dal punto di vista energetico. I “sistemi su chip” stanno emergendo come elementi chiave, capaci di fornire elaborazioni di IA in dispositivi dalle dimensioni più ridotte. Qualcomm ha recentemente annunciato chip Snapdragon AI-capaci, destinati a smartphone e PC. Nel frattempo, i chip NeuRRAM sviluppati presso l’Università della California San Diego promettono di eseguire algoritmi AI su dispositivi ancora più compatti.

Esplosione di dispositivi IoT collegati: un mondo di dati

L’analisi di zScaler prospetta che entro il 2027 il numero globale di dispositivi IoT connessi supererà i 29 miliardi. Questi dispositivi, che si dividono tra quelli orientati al consumatore e quelli orientati ai processi aziendali, generano una quantità straordinaria di transazioni. Settori come manifattura e commercio al dettaglio guidano questa crescita, sottolineando l’adozione diffusa e la funzione critica nei rispettivi settori.

5G, IoT e IA: un trittico di innovazione

Il matrimonio tra 5G e IoT sta aprendo nuove frontiere per l’innovazione nell’IA, e viceversa. Arun Santhanam, vicepresidente e responsabile delle telecomunicazioni presso Capgemini Americas, afferma che l’IA sarà più efficace abilitata da un quadro decisionale locale e dati quasi in tempo reale. L’innovazione a bassa latenza del 5G diventa cruciale per le soluzioni IoT economiche, consentendo un flusso di dati in tempo reale.

Settori come la sanità e la manifattura stanno già sfruttando appieno le potenzialità di 5G, IoT e IA. Dispositivi medici supportati dall’IA sul bordo, come i laparoscopi, consentono ai chirurghi di prendere decisioni più rapide e informate. La bassa latenza di 5G e le capacità di elaborazione rapida sono cruciali per applicazioni che richiedono decisioni tempestive e reattività, come nel rilevamento di anomalie o sanguinamenti in tempo reale.

L’Edge Computing come Chiave di Volta

L’edge computing gioca un ruolo vitale in questa rivoluzione tecnologica. Sebbene i data center possano fornire potenza di calcolo per esperienze immersive, la distanza può essere un ostacolo per le risorse a bassa latenza. L’edge computing, con la sua architettura distribuita e personalizzabile, offre una soluzione portando calcolo e archiviazione più vicino ai dispositivi, consentendo decisioni rapide e supportando specifici casi d’uso.

La frontiera XR: sfide e progressi

XR rappresenta un terreno fertile per sfide e progressi. L’attuale lavoro all’interno di 3GPP mira a potenziare le reti per supportare il traffico XR, spingendo i limiti di 5G in termini di latenza, velocità di trasmissione dati e architettura di rete. La combinazione di XR, 5G e edge computing sta aprendo nuove possibilità di esperienze immersive avanzate.

Trasformazione Digitale su scala industriale

La velocità e la bassa latenza di 5G sono fondamentali per il passaggio alla prossima fase della trasformazione digitale. Settori come la catena di approvvigionamento, la sanità e la manifattura vedono dispositivi sempre più connessi e infusi di IA diventare essenziali per le operazioni quotidiane. L’impatto combinato di 5G, IoT e IA sta ridefinendo il panorama tecnologico, aprendo nuovi orizzonti di possibilità e trasformando radicalmente la nostra esperienza digitale.