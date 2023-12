OSIRIS-REx: il rientro della capsula non è andato secondo i piani

MeteoWeb

Il paracadute frenante sulla capsula dei campioni OSIRIS-REx non è riuscito a dispiegarsi correttamente a causa di un errore di progettazione, un difetto che, però, non ha impedito un atterraggio sicuro della capsula. La NASA ha affermato che una revisione dei dati dell’atterraggio della capsula, avvenuto lo scorso 24 settembre nel deserto dello Utah, e la documentazione sul veicolo hanno portato l’agenzia a concludere che “definizioni incoerenti” hanno impedito al paracadute frenante di dispiegarsi come previsto durante la discesa della capsula.

Il paracadute è stato progettato per dispiegarsi ad un’altitudine di circa 30,5 km, contribuendo a rallentare e stabilizzare la capsula prima del dispiegamento del paracadute principale, più grande. Un segnale destinato a fare dispiegare il paracadute frenante, tuttavia, ha portati i sistemi della capsula a farlo uscire mentre era ancora piegato all’interno.

La capsula ha continuato a cadere senza il paracadute frenante finché non è scesa sotto i 3mila metri, quando la NASA ha dichiarato che paracadute frenante era stato dispiegato. Poiché il cordone era già stato tagliato, è sfuggito del tutto. Il paracadute principale si è quindi attivato, ha affermato la NASA, e “il suo design era abbastanza robusto da stabilizzare e rallentare la capsula, risultando in un atterraggio sicuro più di un minuto prima del previsto“.

Il giorno del rientro era chiaro che la discesa non era andata secondo i piani. I funzionari avevano affermato di non avere avuto alcuna conferma visiva del gonfiaggio del paracadute frenante e quindi non era chiaro quanto bene avesse funzionato. “Qualcosa nella nostra sequenza potrebbe o meno essersi comportato esattamente come ci aspettavamo, ma le cose successive nella sequenza hanno compensato,” aveva affermato poco dopo l’atterraggio Tim Priser, ingegnere capo per l’esplorazione dello Spazio profondo presso il produttore di veicoli spaziali Lockheed Martin, all’Università di Washington. “Alla fine, quando il paracadute principale si è aperto, ha sostanzialmente corretto tutto ciò che poteva essere accaduto prima“.

La NASA ha affermato che il problema era legato a una definizione incoerente del termine “principale” nella documentazione del sistema. “Dal lato del segnale, ‘principale’ significava il paracadute principale. Al contrario, sul lato del ricevitore, il termine “principale” è stato utilizzato come riferimento ad una carica che esplode per rilasciare la copertura del contenitore del paracadute e attivare il paracadute frenante,” ha spiegato l’agenzia. Il collegamento tra le 2 ha causato un’implementazione non corretta.

La capsula OSIRIS-REx non si è schiantata e alla fine è atterrata in sicurezza, proteggendo il suo carico di circa 250 grammi di materiale raccolto dall’asteroide Bennu. Il contenitore del campione si trova ora in una struttura di astromateriali della NASA presso il Johnson Space Center, dove un team ha già estratto più di 70 grammi, alcuni dei quali sono stati consegnati agli scienziati per l’analisi.