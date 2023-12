Pakistan, per la prima volta utilizzata la pioggia artificiale contro lo smog

MeteoWeb

Per la prima volta oggi il Pakistan ha utilizzato la pioggia artificiale contro lo smog, che stagna nella megalopoli di Lahore. Lo ha reso noto il governo provinciale del Punjab. Aerei equipaggiati con tecnologie di inoculazione delle nuvole, forniti dagli Emirati Arabi Uniti, hanno sorvolato dieci zone della città considerata tra le più inquinate del mondo. L’operazione è stata offerta dagli Emirati, ha detto il capo ad interim del governo provinciale, Mohsin Naqvi: “squadre degli Emirati sono arrivate qui con due aerei da una dozzina di giorni. Hanno impiegato 48 fustelli per suscitare la pioggia”. Gli Emirati hanno fatto spesso ricorso a questa tecnologia per produrre pioggia nelle regioni aride.