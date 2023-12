Parapendio precipita e rimane sospeso tra gli alberi: ferita una 43enne

MeteoWeb

Una pilota di parapendio ha perso il controllo della vela, precipitando e rimanendo sospesa tra gli alberi a 10 metri dal suolo. È successo in località Casera Schiba, sopra Crespano. Verso le 12.40, l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa. L’eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con il verricello per poi volare a imbarcare due soccorritori della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni. La 43enne di Feltre (BL), che lamentava un dolore alla spalla, è stata avvicinata con tecniche di treeclimbing, per poi essere assicurata e riportata a terra. La donna è stata quindi accompagnata sulla strada e affidata all’automedica del Suem di Crespano.