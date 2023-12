Pericolo valanghe in Alto Adige, chiuse alcune strade

MeteoWeb

Nelle ultime ore, le precipitazioni nevose in Alto Adige stanno gradualmente diminuendo lungo la cresta di confine centro-orientale. La sera scorsa e durante la notte, le intense nevicate nella parte settentrionale dell’Alto Adige, comprese tra i 900 e i 1.300 metri di altitudine, hanno generato diverse situazioni di emergenza, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di veicoli bloccati. Attualmente, diverse strade sono chiuse a causa del pericolo valanghe. Tra queste vi sono la statale della Valle Aurina SS621, che da Casere arriva fino a Fondo Valle, la SP49 Vallelunga da Caprone in avanti e la SP102 Resia – Roia da Roia di Fuori in poi.

A causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, diversi percorsi ciclabili risultano altresì inaccessibili. La situazione richiede massima cautela e attenzione da parte della popolazione locale, mentre le autorità continuano a monitorare da vicino la situazione al fine di garantire la sicurezza pubblica.

