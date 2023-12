La Pillola Vibrante: la nuova invenzione che spegne la fame

MeteoWeb

Nel costante scenario dell’innovazione scientifica, l’ultimo exploit nel campo della salute e del benessere è stato raggiunto da Giovanni Traverso, ricercatore del MIT e del Brigham and Women’s Hospital di Boston. Una pillola rivoluzionaria, descritta nel dettaglio nella prestigiosa rivista Science Advances, ha catturato l’attenzione della comunità scientifica e medica. Questo straordinario sviluppo potrebbe rappresentare una svolta significativa nel trattamento dell’obesità, offrendo una soluzione minimamente invasiva che si basa su una tecnologia innovativa e sorprendente.

La pillola sviluppata da Traverso si distingue per la sua peculiarità: una volta ingerita, essa emana vibrazioni nello stomaco, dando luogo a una sensazione illusoria di sazietà. Questo effetto è ottenuto grazie all’attivazione dei recettori che normalmente percepiscono la distensione dello stomaco. Gli esperimenti condotti su animali hanno dimostrato che l’amministrazione di questa pillola, circa 20 minuti prima dei pasti, non solo stimola il rilascio di ormoni che indicano la sazietà, ma riduce anche il consumo di cibo degli animali di circa il 40%.

L’impatto potenziale di questa innovazione è notevole, in quanto potrebbe offrire una soluzione alternativa e meno invasiva per trattare l’obesità, un problema sempre più diffuso nella società moderna. Secondo i ricercatori, questa pillola potrebbe costituire un’opzione terapeutica che minimizza gli effetti collaterali riscontrati in altri trattamenti farmacologici attualmente disponibili. In un panorama in cui l’obesità è una sfida crescente per la salute pubblica, la scoperta di Traverso potrebbe aprire la strada a nuove prospettive di trattamento.