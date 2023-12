Pixel 8 Pro: rivoluzionaria qualità video con Video Boost e IA

MeteoWeb

L’aggiornamento di fine 2023 dei dispositivi Google Pixel 8 ha introdotto innovazioni di rilievo, mettendo in luce la costante evoluzione della tecnologia. Oltre alle nuove funzioni legate all’Intelligenza Artificiale, il Google Pixel 8 Pro ha visto un notevole miglioramento nella qualità dei video grazie all’implementazione di una caratteristica molto attesa: Video Boost.

Video Boost

La vera stella di questo aggiornamento è Video Boost, una funzione annunciata contemporaneamente al lancio di Pixel 8 e 8 Pro ma resa disponibile solo nelle ultime settimane. Questa rivoluzionaria caratteristica sfrutta l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la qualità dei video, concentrandosi in particolare sulla resa dei colori e dei dettagli, soprattutto in condizioni di illuminazione scarsa.

Processing off-device

Un elemento chiave da sottolineare è che l’elaborazione dei dati necessari per Video Boost avviene sui server di Google e non localmente sul dispositivo. Ciò implica che per sfruttare appieno questa funzionalità, è necessaria una connessione Internet. L’utente dovrà attivare manualmente Video Boost attraverso l’app Fotocamera di Pixel 8 Pro, confermando così che questa caratteristica è esclusiva del modello di punta e non disponibile sulla versione base di Pixel 8.

Procedure e tempi di elaborazione

Dopo aver registrato un video utilizzando Video Boost, l’app Fotocamera automaticamente caricherà il file sul cloud di Google. Qui, attraverso complesse elaborazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, il video verrà migliorato e successivamente scaricato nella galleria del dispositivo nella sua versione ottimizzata. È importante notare che, attualmente, Video Boost funziona su video con una durata massima di dieci minuti. The Verge ha segnalato che, durante i test, la funzione richiede diverse ore per completare l’elaborazione, ma si prevede che Google possa ottimizzare i tempi di risposta dei propri server nei prossimi aggiornamenti.

Raccomandazioni d’uso

L’apposita pagina di supporto di Google consiglia di utilizzare Video Boost specificamente per i video girati in condizioni di bassa luminosità. L’utilizzo di questa funzione per video registrati in condizioni di illuminazione adeguata potrebbe non comportare miglioramenti significativi rispetto alla versione originale.

In conclusione, l’aggiornamento di fine 2023 di Google Pixel 8 Pro, con l’introduzione di Video Boost, ha ridefinito gli standard per la qualità dei video su smartphone. Sebbene alcuni aspetti come i tempi di elaborazione possano essere perfezionati, è evidente che Google sta spingendo i confini della fotografia e della registrazione video attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, confermando il proprio impegno verso l’innovazione tecnologica.