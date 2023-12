Strani poligoni sotterranei su Marte suggeriscono il passato umido del Pianeta Rosso

MeteoWeb

Sepolto a decine di metri sotto l’equatore di Marte c’è un grande schema a nido d’ape simile a quello trovato vicino ai poli della Terra. Ogni fessura si estende per 70 metri ed è delimitata da residui di ghiaccio e fango larghi 30 metri. È probabile, sostengono gli scienziati, che questo materiale abbia un’età compresa tra 2 e 3,5 miliardi di anni. Questo schema è stato individuato nei dati inviati dal rover cinese Zhurong, che ha esplorato una regione estesa e accidentata a nord dell’equatore di Marte chiamata Utopia Planitia. Zhurong si è spostato per poco più di un chilometro verso la regione meridionale di Marte, ma anche durante un viaggio così breve, il suo radar aveva rilevato uno schema continuo di 15 poligoni sepolti, suggerendo che potrebbero essercene altri in attesa di essere scoperti, ha dichiarato a Space.com Lei Zhang, dell’Accademia cinese delle scienze, autore principale dello studio pubblicato su Nature Astronomy.

Sulla Terra, è noto che schemi simili si formano solo in Groenlandia, Islanda e Antartide quando i drastici cali di temperatura causati dai cambiamenti stagionali contraggono e fratturano il terreno. Il ghiaccio e il fango che a volte riempiono queste crepe impediscono loro di guarire, causando alla fine la divisione ulteriore della superficie. Un processo simile su Marte, avvenuto tra 2 e 3,5 miliardi di anni fa, avrebbe causato le fessure appena rilevate, che sono decine di metri più grandi di qualsiasi altra trovata sul nostro pianeta. “Questi poligoni sono enormi”, ha detto Zhang.

Questa scoperta, in breve, fornisce nuove prove del fatto che un tempo Marte ospitava acqua e un clima favorevole alla vita come la conosciamo. Stranamente, lo schema suggerisce anche che le regioni tropicali su Marte erano abbastanza fredde da causare crepe simili a quelle viste vicino ai poli ghiacciati della Terra. Il mistero potrebbe essere risolto da una teoria esistente (ma non dimostrata) che suggerisce che Marte un tempo era molto più inclinato sul suo asse di quanto lo sia oggi – fino a quaranta gradi o più – circa 5 milioni di anni fa. “Uno scenario così inclinato confonde le acque tra il pensare alle regioni polari come fredde e alle basse latitudini come calde“, ha detto Zhang.

William Rapin, scienziato dell’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie di Parigi, non coinvolto in questo studio, afferma che il nuovo modello di poligoni sepolti è “una scoperta interessante” e aiuterebbe a comprendere i meccanismi interni di un periodo critico su Marte che potrebbe essere stato ospitale verso la vita. Rapin ha fatto parte di un team che recentemente ha trovato crepe di fango di forma simile, di dimensioni centimetriche, sulla superficie marziana vicino al cratere Gale attualmente esplorato dal rover Curiosity della NASA.

Accedere ad aree della Terra risalenti a un periodo altrettanto antico è difficile perché il nostro pianeta ricicla regolarmente la sua superficie. Ma su Marte “abbiamo tutti quegli strati in ottime condizioni”, ha detto Rapin. “Così possiamo indagare su un’epoca che forse è stata favorevole all’origine della vita stessa”.

L’inclinazione di Marte è cambiata negli ultimi 3,5 miliardi di anni. Se non fosse affatto inclinato, il suo equatore sarebbe il più caldo perché riceverebbe la luce solare più diretta, e la temperatura scenderebbe verso i poli. Ma i modelli computerizzati mostrano che alcuni milioni di anni fa il pianeta era eccessivamente inclinato, il che significa che il punto in cui atterrava la luce solare cambiava nel corso dell’anno. Per metà della sua orbita attorno al Sole, circa sei mesi, Marte in quest’epoca ha vissuto notti che “raggiungevano” fino al suo equatore, ha detto Rapin.

È noto che l’inclinazione di Marte varia più di quella della Terra, essendosi spostata di oltre dieci gradi in 100.000 anni. In effetti, questo cambiamento è ciò che gli scienziati credono abbia causato cambiamenti così drastici al suo clima, trasformandolo dall’oasi blu di un tempo all’arida terra rossa che vediamo attualmente. Ma il modello poligonale appena rilevato potrebbe aiutare gli scienziati a restringere il campo su quando esattamente si sono verificati questi drastici cambiamenti climatici, ha affermato Zhang.

Il fatto che il modello sia stato rilevato a 35 metri sotto la superficie “significa che i poligoni si sono formati, si sono sviluppati per un po’ di tempo, ma poi si sono fermati improvvisamente“, ha spiegato. Nel recente passato, il suolo marziano non deve aver subito gli stessi sbalzi di temperatura, che lo hanno fatto stratificare sopra quelle fessure. “Il momento in cui i poligoni si sono fermati potrebbe essere un momento in cui il clima è cambiato, passando improvvisamente da un clima piuttosto freddo a un clima piuttosto piacevole e temperato“.

Il rover Zhurong è rimasto in silenzio alla fine dell’anno scorso dopo non essere riuscito a svegliarsi dal letargo programmato, e gli scienziati presumono che abbia ceduto alle forti tempeste di polvere di Marte. Nel frattempo, il rover Curiosity della NASA, che il mese scorso ha trascorso 4.000 giorni su Marte, l’anno prossimo raggiungerà un terreno segnato da fratture abbastanza grandi da essere viste dall’orbita. Rapin ipotizza che queste possano rappresentare il verificarsi di un’antica ed estrema siccità e spera di confrontarle con i poligoni ritrovati su Utopia Planitia.