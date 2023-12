Ponte sullo Stretto, il Mit smorza le polemiche: “avanti come da programma”

MeteoWeb

“Il dossier Ponte sullo Stretto prosegue come da programma. C’è la totale copertura economica e la giusta partecipazione finanziaria delle Regioni. L’obiettivo è rispettare i tempi, iniziando i lavori nel 2024, per offrire a tutti gli italiani un’opera attesa da decenni”. Così fonti del Mit dopo la polemica sull’emendamento alla manovra che rimodula le risorse per l’opera, attingendo anche dai Fondi di sviluppo e coesione.