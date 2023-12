Ponte sullo Stretto, summit di esperti sulle tecniche di costruzione

MeteoWeb

Il Collegio degli Ingegneri della Toscana organizza a Firenze un incontro di esperti sugli aspetti tecnici della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento è mercoledì 13 dicembre alle ore 14.30 nella Sala Verde di Palazzo Incontri in via de’ Pucci. “La storia dei progetti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina – spiega il Presidente del Collegio Ingegneri della Toscana, il Professor Paolo Spinelli – parte da lontano, da prima dell’Unità d’Italia, con Ferdinando II che nel 1840 incaricò un gruppo di Ingegneri ed Architetti. E diversi altri gruppi di Ingegneri ed Architetti quasi da due secoli si sono cimentati in questa sfida della Tecnica. E oggi sembra sia giunto il momento di dar vita al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’evoluzione dei materiali e delle tecniche costruttive, l’apertura di orizzonti di conoscenza sull’ingegneria del vento, sulla dinamica delle strutture, sull’ingegneria sismica, sull’ingegneria dei materiali, rendono oggi possibile la realizzazione di questa opera”.

Tra i partecipanti, il Professor Claudio Borri dell’Università di Firenze e membro del Comitato Tecnico Scientifico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il Professor Edoardo Cosenza dell’Università Federico II e coordinatore del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sul “Ponte sullo Stretto”, oltre al Professor Fabio Brancaleoni dell’Università La Sapienza e socio fondatore di Edin srl, società di ingegneria specializzata nella progettazione di ponti di grande luce (ad esempio, il ponte sospeso sul Danubio a Braila e il ponte di Osman Gazi sulla Baia di Izmit). Il seminario può essere seguito online mediante iscrizione al seguente link: https://forms.gle/C7kZffYVrSohCcxC6