Precipita durante un’escursione: un morto sul Monte Legnone

Un uomo è morto dopo essere precipitato oggi pomeriggio durante un’escursione sul Monte Legnone, al confine tra le province di Lecco e di Sondrio, mentre si trovava con altre persone poco al di sotto della cima, verso i laghi di Deleguaggio, comune di Pagnona (Lecco). Nonostante l’intervento del Soccorso Alpino, il medico ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Aveva 51 anni ed era residente nella Brianza lecchese.

Soccorso Alpino in azione oggi per altri tre incidenti in montagna. Poco dopo le 13, un fuoristrada è precipitato in località Vesina, mentre transitava lungo la strada militare che da Pagnona (Lecco) porta al rifugio Griera. Elisoccorso in azione: il conducente, 31 anni, aveva subito diversi traumi, è stato recuperato e ricoverato. Alle 15.40 un altro allarme, per una ragazza di 25 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava nei pressi del rifugio Tavecchia, in Valbiandino, comune di Introbio (Lecco), ed è stata soccorsa.

Allarme anche dal rifugio Brioschi, sotto la cima alla Grigna, per due alpinisti stranieri, di 28 e 29 anni, bloccati sulla cresta di Piancaformia, comune di Esino Lario (Lecco). Sul posto l’elisoccorso di Brescia: i volontari hanno accompagnato a valle i due giovani, illesi.