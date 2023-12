Prelevare il DNA degli orsi polari dalle orme sulla neve: nuovo strumento per salvare la specie

MeteoWeb

Gli orsi polari sono icone dell’Artico, elusivi e vulnerabili. Il monitoraggio dettagliato delle loro popolazioni è fondamentale per la loro conservazione ma poiché sono così difficili da trovare, scarseggiano i dati base relativi alle dimensioni delle popolazioni e al loro grado di connessione. Ora gli scienziati hanno sviluppato un nuovo strumento per favorire la conservazione della specie: l’analisi del DNA attraverso le cellule di pelle rilasciate sulle impronte degli orsi nella neve. “È particolarmente impegnativo, costoso e lungo trovare gli orsi polari nell’Artico, per non parlare di contarli e capire come stanno affrontando il cambiamento climatico“, ha dichiarato Melanie Lancaster, del World Wide Fund for Nature Global Arctic Programme e autrice senior dello studio, pubblicato su Frontiers in Conservation Science.

Gli scienziati si sono ispirati alle tecniche forensi che possono essere applicate a piccoli campioni di DNA degradati. Con questi metodi, non è necessario catturare fisicamente gli orsi, cosa che può essere stressante e pericolosa sia per gli animali che per gli esseri umani e che è fonte di preoccupazione per alcune comunità indigene locali. Al contrario, i ricercatori possono esaminare le fonti di DNA che si disperdono di sfuggita, ovvero il DNA ambientale. “Molti Inuit esprimono preoccupazione per i metodi di ricerca invasivi“, ha detto Elisabeth Kruger, del World Wildlife Fund e autrice dell’articolo. “La gente è preoccupata per il benessere del singolo orso polare e per la salute e la sicurezza delle persone che potrebbero, in seguito, incorrere nell’orso“, ha continuato Kruger. “Questo è uno dei motivi per cui siamo così entusiasti di nuove tecniche come questa, in cui la persona che raccoglie il campione non deve mai vedere o essere vista dall’orso polare“, ha aggiunto Kruger.

Una forma comune di DNA ambientale viene depositata quando gli animali defecano. Tuttavia, la qualità del DNA non è sempre sufficiente per le analisi a livello individuale necessarie per la conservazione. Inoltre, negli animali territoriali come le altre due specie analizzate dagli scienziati, linci e leopardi delle nevi, il campionamento delle feci potrebbe influenzarne il comportamento. I ricercatori si sono quindi rivolti alle cellule epiteliali rinvenute nelle impronte nella neve. “Le tracce di solito contengono cellule fresche e il DNA è intatto grazie alla temperatura”, ha affermato Micaela Hellstrom, di MIX Research Sweden AB e autrice principale. “Il DNA che ha superato l’intestino è molto più degradato e quindi più difficile da lavorare“, ha proseguito Hellstrom.

Lo studio

La squadra di scienziati ha raccolto la neve da singole tracce lasciate da orsi polari dell’Alaska e di linci eurasiatiche svedesi, in natura e in cattività. I ricercatori hanno anche raccolto la neve dalle orme di un leopardo delle nevi in cattività. Sono stati, inoltre, campionati altri materiali come peli, saliva e muco, confermando l’accuratezza dei genotipi. Sono state, poi, campionate 24 tracce di orso polare selvatico e 44 tracce di lince selvatica. I ricercatori hanno sciolto e filtrato la neve per raccogliere il DNA ambientale, quindi hanno effettuato l’analisi dei microsatelliti.

Sebbene le concentrazioni di DNA recuperate dalle tracce campionate in natura fossero molto basse, è stato possibile recuperare il DNA nucleare dall’87,5% delle tracce di orso polare selvatico e dal 59,1% delle tracce di lince selvatica. È stato possibile genotipizzare 13 dei campioni di orso polare selvatico, identificando 12 diversi individui. I ricercatori sono, inoltre, riusciti a genotipizzare l’11% delle tracce di lince, ma quando hanno esaminato solo le tracce campionate da personale specializzato, la percentuale è aumentata notevolmente. Gli scienziati hanno recuperato il DNA nucleare dal 76% dei campioni raccolti da personale specializzato e a genotipizzato il 24% dei campioni.

Enorme potenziale

Questa tecnica ha un enorme potenziale per salvaguardare la conservazione di questi animali, per comprendere meglio le loro popolazioni e il loro comportamento e per gestire i conflitti con l’uomo attraverso l’identificazione accurata degli animali. Sebbene il campionamento non invasivo abbia un tasso di successo inferiore, la facilità di raccolta consente di ampliare notevolmente le dimensioni del campione. “Speriamo che questo metodo venga adottato dalla comunità scientifica che si occupa di ricerca sugli orsi polari, con il coinvolgimento di cacciatori, volontari e comunità indigene, come nuovo modo per raccogliere informazioni sugli orsi polari“, ha sostenuto Lancaster. “Speriamo anche che il metodo venga esteso ad altri animali che vivono in ambienti innevati; come inizio abbiamo dimostrato che funziona per le linci e i leopardi delle nevi”, ha concluso Lancaster.