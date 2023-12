Premiata Electrospider: la stampante che crea tessuti umani impiantabili

MeteoWeb

L’azienda Bio3DPrinting, spin-off dell’Università di Pisa e controllata della SolidWorld Group S.p.A., ha ricevuto il premio “Innovazione” nell’ambito di “Motore Italia Toscana Awards 2023 – Le eccellenze regionali nell’industria e nei servizi” per avere messo a punto Electrospider, la prima biostampante in grado di realizzare tessuti umani impiantabili.

Electrospider è infatti in grado di generare costrutti cellulari 3D che hanno l’eterogeneità e la complessa topologia dei tessuti umani, una particolarità che ha importanti ricadute in ambito medico, e nel settore della ricerca farmacologica e cosmetica.

La premiazione si è tenuta 23 novembre 2023 a Firenze a latere dell’ottava tappa del tour 2023 di “Motore Italia”, iniziativa di Class Editori dedicata alle Piccole e Medie Imprese eccellenti pensata per valorizzare il ruolo fondamentale delle PMI del territorio nel tessuto economico e sociale del Paese.

Questo riconoscimento, arriva insieme ad un altro importante traguardo per l’azienda Bio3DPrinting che detiene il brevetto mondiale di Electrospider. Uno dei maggiori centri di ricerca italiana di cui fanno i cui fanno parte ricercatori di fama internazionale ha infatti acquistato una fornitura Electrospider per la ricerca clinica in molti ambiti tra cui quello ematologico, e oncologico e neurologico.