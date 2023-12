Previsioni Meteo, un enorme anticiclone di blocco si sviluppa sull’Europa: temperature anomale a ridosso del Natale

MeteoWeb

Questo weekend, un ampio anticiclone di blocco si è sviluppato sull’Europa occidentale e meridionale, determinando una massa d’aria significativamente più calda e molto più secca. Si prevede che le temperature torneranno ad essere molto alte, soprattutto nelle zone elevate, mentre una forte inversione termica travolgerà le pianure. Questo pattern si estenderà nella prossima settimana mentre l’anticiclone di blocco si espanderà gradualmente sul Mediterraneo verso sud-est.

Quindi, anche se dicembre è iniziato con un andamento climatico piuttosto invernale, le carte meteorologiche sono tornate in una fase molto più calda. Mentre un’area di bassa pressione sta lasciando il Mediterraneo meridionale, sull’Europa e sul Nord Atlantico si sta sviluppando l’alta pressione.

Questo weekend, lo sviluppo dell’anticiclone di blocco rafforza significativamente la cupola di calore in Europa. Le altezze geopotenziali saranno quasi fuori scala al centro dell’alta pressione sull’Europa occidentale. Ciò crea un pattern meteorologico stabile, senza precipitazioni, poiché l’anticiclone di blocco e l’associato sistema di pressione superficiale bloccano completamente l’accumulo di umidità sotto la cupola di calore. I modelli meteorologici sono ben allineati nell’indicare circa 1045hPa di pressione centrale sull’Europa centrale e occidentale nei prossimi giorni.

L’aria secca si riscalda da oggi a mercoledì 20 dicembre in tutti gli strati nei chilometri più bassi. Le aree al di sopra dei 500 metri di altitudine sperimenteranno temperature molto superiori alla norma. Ma il tempo stabile, con la mancanza di venti che rimescolino le masse d’aria, porta anche ad una forte inversione termica in pianura.

La forte ondata di caldo nel corso del weekend colpirà prima l’Europa occidentale, poi si espanderà gradualmente verso est sull’Europa centrale. La mappa dell’anomalia della temperatura al livello di 850hpa (circa 1200 metri s.l.m.) indica 12-14°C sopra la media: si tratta di una cupola di calore significativa. Nei prossimi giorni, l’ondata di caldo e il tempo fortemente anomalo si diffonderanno sull’Europa.

Forte inversione e freddo nelle pianure

Gli effetti dell’anticiclone di blocco e delle cupole di calore tra l’estate e l’inverno presentano un’importante differenza. La massa d’aria stabile, calda e secca durante l’estate porta un caldo estremo nelle pianure ma durante l’inverno, una forte inversione di temperatura e una mancanza di flusso in prossimità della superficie si traducono in venti deboli o assenti che non mescolano le masse d’aria. Ciò porta a masse d’aria dense e fredde intrappolate sotto la cupola con temperature molto più alte. Pertanto, le temperature diventano più alte man mano che si sale, di solito fino a circa 1500 metri sul livello del mare.

Questo significa, per esempio, che farà più freddo sulle pianure del Nord e sull’entroterra pianeggiante della Penisola Balcanica. Allo stesso tempo, l’Appennino registrerà temperature più elevate, che rimarranno molto più alte del normale, soprattutto durante le ore notturne.

Le previsioni meteo indicano che non sono previste precipitazioni almeno fino al 20 dicembre in tutta l’Europa centrale. Una volta che la cupola di calore collasserà attorno a quella data, un fronte freddo farà scendere rapidamente le temperature, che rimarranno al di sopra della norma.

Altro anticiclone di blocco previsto sul Nord Atlantico prima di Natale

Le tendenze a medio raggio suggeriscono che un forte pattern meteorologico di dipolo si svilupperà probabilmente nel Nord Atlantico e in Europa una volta che questa cupola di calore collasserà verso il prossimo fine settimana. I modelli meteorologici concordano sulla formazione di un potente sistema di alta pressione sul Nord Atlantico, con una pressione centrale superiore a 1050hPa. Essendo posizionato abbastanza a nord nell’Atlantico, consentirà alcune intrusioni di aria fredda dalla regione artica, almeno nell’Europa nord-nordoccidentale. Ma finché non si espanderà più a nord, il flusso zonale occidentale rimarrà violento. Normalmente, deve rallentare in modo significativo per provocare irruzioni di freddo più a sud in Europa.

Ci sarà un forte contrasto di temperatura e pressione tra il Nord Atlantico e la Scandinavia, potenzialmente anche superiore a 80hPa in superficie. Le temperature resteranno ancora insolitamente alte più a sud, in tutta l’Europa centrale e meridionale, almeno fino a Natale, sulla base delle previsioni meteorologiche a medio termine dei modelli GEFS ed ECMWF. Clima stabile e secco significa anche una mancanza di precipitazioni sotto la cupola di calore. Quindi, sono previste giornate prevalentemente secche fino al prossimo fine settimana. Le pianure saranno intrappolate sotto un’inversione di temperatura, con bassa nuvolosità, elevata umidità e nebbia. Forti venti occidentali porteranno qualche precipitazione, almeno per il Regno Unito settentrionale e la Scandinavia occidentale. E anche sul Mediterraneo sud-sudorientale.