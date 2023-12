Previsioni Meteo, caldo anomalo a Natale in tutt’Italia

MeteoWeb

Proprio come un anno fa: quello del 2023 sarà un altro Natale di caldo anomalo sull’Italia, anche stavolta in tutto il Paese. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno infatti evidenziato come le temperature nei prossimi giorni aumenteranno ulteriormente, rispetto ai valori già molto miti di queste ore.

L’Anticiclone delle Azzorre che è spanciato sull’Europa centro-meridionale sta infatti determinando un’ampia area di bel tempo che è ben visibile nelle immagini satellitari odierne:

Il clima in queste ore è davvero molto mite in tutt’Italia: siamo al 18 dicembre eppure abbiamo +18°C a Cagliari, Anzio, Isernia e Barcellona Pozzo di Gotto, +17°C a Napoli, Palermo, Taranto, Salerno, Siracusa, Trapani, Latina, Gubbio, Gualdo Tadino, Jesi e Orvieto, +16°C a Genova, Messina, Reggio Calabria, Perugia, Siena, Caserta, Viterbo, Savona e Imperia, +15°C a Catania, Pescara, Udine, Guidonia, La Spezia, Varese e Olbia, +14°C a Roma, Bari, Foggia, Lecce, Sassari, Cuneo, Benevento, Avellino, Campobasso, Treviso, Vicenza e Pordenone, +13°C a Firenze, Bologna, Verona, Trieste, Pisa, Ancona, Cosenza, Ferrara, Frosinone e Brindisi, +12°C a Milano, Padova e Matera, +11°C a Torino e Venezia, tutti valori di gran lunga superiori rispetto alla norma che con il cielo sereno e il soleggiamento diventano ancor più gradevoli per il corpo umano.

La situazione meteo rimarrà stabile, analoga, non solo per tutto il prosieguo della settimana ma probabilmente anche per buona parte – se non tutta – della prossima. E quindi anche le festività natalizie (Natale e Santo Stefano) saranno condizionate da questo clima così mite e soleggiato, con possibili annuvolamenti sparsi, qualche nebbia e foschia, un po’ di piovaschi molto isolati e deboli, e un possibile calo termico limitato a Nord/Est e alto Adriatico proprio nella serata del giorno di Natale.

