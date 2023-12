Previsioni Meteo, clamoroso Anticiclone ribalta l’inverno: in Algeria 15°C meno che in Svizzera!

MeteoWeb

Un clamoroso Anticiclone in arrivo sull’Europa nei prossimi giorni ribalterà l’inverno determinando un vero e proprio scossone alla stagione: l’alta pressione si estenderà fino a 1045hPa nel cuore dell’Europa occidentale, coinvolgendo in pieno anche l’Italia in modo particolare nelle Regioni del Nord durante la prima parte della prossima settimana.

Si tratta dell’Anticiclone delle Azzorre che non è affatto insolito in pieno inverno in quest’area, ma stavolta sarà particolarmente anomalo per estensione, intensità e il caldo che si porterà dall’oceano: in assenza di nebbie e foschie, le temperature supereranno agevolmente i +20°C diurni in area alpina, con zero termico alle stelle oltre i 3.500 metri di altitudine. Uno scenario davvero folle per metà dicembre.

Farà molto più freddo sul Maghreb che sulle Alpi: in Algeria le temperature saranno circa 15°C inferiori, a parità di quota, che in Svizzera e Austria. Così l’Anticiclone in arrivo ribalterà l’inverno prima di Natale.

