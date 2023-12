Previsioni Meteo Lombardia: arriva la perturbazione dell’Immacolata, neve a bassa quota

MeteoWeb

“Oggi correnti settentrionali non perturbate, ma con passaggi nuvolosi da nord, temporaneo e lieve rinforzo dei venti da nordovest dal tardo pomeriggio; sulle Alpi locali addensamenti con possibili precipitazioni molto deboli ed isolate, in esaurimento entro il tardo pomeriggio. Domani flusso occidentale ancora più stabile, con afflusso di aria fredda dal pomeriggio. Venerdì una debole perturbazione atlantica sfiora il Nord Italia: sulla regione maggiore interessamento dei settori occidentali e neve a bassa quota. Sabato flusso settentrionale progressivamente più asciutto, domenica correnti occidentali con tempo stabile in pianura, possibili precipitazioni sulle Alpi. Lunedì circolazione simile ma con minor probabilità di precipitazioni in Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o al più poco nuvoloso per velature in transito da ovest, più diffuse tra il pomeriggio e la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra -4 e -2 °C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: inizialmente intorno a 1600 metri, dal pomeriggio in abbassamento fino a circa 1000 metri.

Venti: in pianura deboli variabili o calma, salvo qualche rinforzo fino al mattino sulla fascia pedemontana; in montagna moderati settentrionali fino al mattino, poi deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest in serata.

Altri fenomeni: foschie e gelate in pianura al primo mattino; fino al primo mattino ed in serata banchi di nebbia sulla bassa pianura centro-orientale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: