Previsioni Meteo Lombardia: domani locale rinforzo dei venti

MeteoWeb

“Il vasto anticiclone che da più giorni occupa l’Europa Centrale e Meridionale tende progressivamente a cedere. Oggi si confermano condizioni di tempo soleggiato con temperature molto miti in montagna e Zero Termico oltre i 3000 metri, domani un fronte di aria fredda dal Nord Europa valicherà le Alpi apportando un locale rinforzo dei venti ma in assenza, comunque, di piogge o nevicate. La tendenza per i giorni successivi vedrà un veloce flusso di correnti nord occidentali dominare lo scenario europeo: sulla Lombardia ne conseguiranno venti moderati o forti sulle Alpi con brevi nevicate a quote medio-alte, mentre sulla pianura permarrà tempo asciutto in un contesto ventoso tra venerdì e sabato. Temperature in aumento sulla pianura e in calo in montagna“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso ovunque tra notte e mattino, veloci ampie schiarite dal pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, non escluso del nevischio sui crinali di confine tra notte e mattino.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra -2 e 2 °C, massime tra 6 e 11 °C.

Zero termico: in brusco calo sin verso i 1500-1700 metri in serata su Alpi e Prealpi.

Venti: in pianura deboli variabili; sulle Alpi moderati o forti in quota da nord, foehn su Valchiavenna e Alto Lario con raffiche massime fino a 50-70 km/h.

Altri fenomeni: sia al mattino che dopo il tramonto probabili foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: