Previsioni Meteo Lombardia: foehn nelle valli e sull’alta pianura

“Oggi allontanamento della saccatura nordatlantica con rinforzo del vento da nord in montagna e, localmente, con effetti di foehn nelle valli e sull’alta pianura. Da domani e per il fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico dalla Penisola Iberica che porterà in Lombardia tempo soleggiato e mite sulla fascia pedemontana ed in montagna, mentre sulla pianura resteranno temperature più invernali con nebbia e foschia localmente anche persistente“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature in quota, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio portato da nord sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino.

Temperature: minime in calo sulla pianura centrorientale, in aumento altrove; massime in aumento in pianura e in calo in montagna. In pianura minime tra -2°C e 2°C, massime tra 8°C e 12°C; effetti di foehn sull’alta pianura con temperature localmente più elevate.

Zero termico: in abbassamento, a 1500 metri circa a fine giornata.

Venti: in pianura generalmente deboli dai quadranti occidentali ma con temporanei rinforzi da nord sui settori di nordovest fino al mattino; in montagna da moderati a forti, in particolare in quota. Fino al mattino anche a carattere di foehn.

Altri fenomeni: foschia e nebbia a banchi sulla pianura orientale nelle ore fredde. Locali gelate in pianura alla notte e primo mattino.

