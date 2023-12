Previsioni Meteo Lombardia: rialzo termico in montagna, nebbia in pianura

MeteoWeb

“Una ampia e robusta area di alta pressione in graduale spostamento ed espansione sull’Atlantico e verso l’Europa centro occidentale determina flussi secchi in quota e condizioni stabili per tutto il periodo considerato. Nel fine settimana deciso rialzo termico sui settori alpini e prealpini, con quota dello zero termico in risalita a circa 3500 metri, in pianura foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata in dissolvimento al mattino, minime e massime senza variazioni di rilievo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -2 e 1 °C, massime tra 6 e 8 °C.

Zero termico: in rialzo a 2700 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da moderati a forti da nord sulle creste di confine in quota, altrove deboli.

Altri fenomeni: Foschie e banchi di nebbia diffusi in pianura, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata e in nuova formazione in tarda serata.

