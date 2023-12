Previsioni Meteo Lombardia: nebbie e foschie in pianura, mercoledì torna la pioggia

MeteoWeb

“Tra oggi e domani una circolazione depressionaria sul nord Europa e un promontorio anticiclonico di blocco sulla Penisola Iberica, guidano sulla regione flussi nordoccidentali generalmente stabili, senza fenomeni significativi eccetto qualche debole precipitazione sui rilievi settentrionali e nebbie e foschie in pianura. Mercoledì la saccatura si approfondirà verso in Mediterraneo Occidentale, favorendo flussi più umidi da sudovest con precipitazioni deboli ma diffuse. Da giovedì il progressivo allontanamento della saccatura favorirà condizioni più stabili e asciutte, con un marcato rinforzo dei venti venerdì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ancora transito di nuvolosità medio-alta dai quadranti occidentali, a tratti più compatta e spessa, specie sui rilievi settentrionali; in pianura estesi addensamenti bassi nelle ore fredde, in parziale dissolvimento nel pomeriggio. In serata generale aumento della copertura.

Precipitazioni: possibili deboli e occasionali sui rilievi alpini; in tarda serata in possibile estensione a zone prealpine. Quota neve intorno a 1700 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie in pianura, in leggero aumento in montagna. In pianura minime tra 1 e 4 °C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: a circa 2100 metri sulle Alpi, intorno a 2600 sui settori meridionali.

Venti: generalmente deboli variabili; occasionali rinforzi da sud sui rilievi.

Altri fenomeni: foschie o banchi di nebbia sulle pianure al mattino.

