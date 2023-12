Previsioni Meteo Lombardia: neve a bassa quota per l’Immacolata

MeteoWeb

“Oggi si completa il transito verso est della saccatura atlantica giunta ieri sul Nord Italia: nuvolosità variabile con debole residua e locale instabilità, in presenza di aria meno fredda. Tra domani e giovedì flusso prevalentemente stabile, dapprima da nordovest e poi da ovest, con nuovo afflusso di aria fredda dal pomeriggio di giovedì. Venerdì transito di una perturbazione atlantica, con maggiore interessamento dei settori occidentali e neve a bassa quota. Sabato flusso settentrionale progressivamente più stabile, domenica correnti occidentali con possibili precipitazioni solo sulle vette alpine di confine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani generalmente sereno o poco nuvoloso sul settore di sudovest. Altrove inzialmente poco nuvoloso salvo annuvolamenti sulle Alpi; tra mattino e pomeriggio con nubi a media quota in passaggio da nordovest.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in moderato aumento. In pianura minime tra -4 e 0 °C, massime tra 6 e 10 °C.

Zero termico: tra 1400 e 1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in attenuazione; in montagna tra deboli e moderati settentrionali, con rinforzi sulle Alpi verso sera.

