Previsioni Meteo Lombardia: nuvolosità persistente e occasionale pioviggine sulla pianura

“Fino a fine anno la regione sarà interessata da un flusso di correnti occidentali in quota con nuvolosità persistente sulla Pianura e variabile in montagna; precipitazioni assenti o al più occasionale pioviggine in Pianura fino a sabato, pioggia molto debole nel corso di domenica con neve in montagna sopra i 1200 m circa. Nei primi giorni del nuovo anno ancora intense correnti occidentali in quota ma più stabili e quindi senza precipitazioni. Per tutto il periodo venti in prevalenza deboli e temperature superiori alla norma soprattutto nei valori minimi“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Appennino e Pianura molto nuvoloso o coperto per nubi basse, sul resto della regione velato per il passaggio di nubi stratiformi medio-alte.

Precipitazioni: assenti salvo occasionale pioviggine a tratti su Appennino e Bassa Pianura.

Temperature: minime e massime senza variazioni di rilievo. In Pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 9 e 12 °C.

Zero termico: intorno a 2000 metri, in abbassamento.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

