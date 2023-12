Previsioni Meteo Lombardia: oggi neve sulla bassa pianura centro-occidentale

MeteoWeb

“Il transito di un’ondulazione depressionaria atlantica determina deboli precipitazioni fino alla prima metà della giornata di martedì 5, che risulteranno nevose a tratti sulla bassa pianura centro-occidentale. Segue una fase asciutta e più soleggiata fino a giovedì 7, con temperature in generale rialzo. Venerdì 8 possibile avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli ad iniziare dall’Oltrepò Pavese, in estensione ai restanti settori in serata, tendenti ad esaurirsi su Alpi e alta pianura occidentale in nottata. Neve fino a quote prossime alla pianura tra Lomellina e Oltrepò Pavese, a tratti mista a pioggia sulla restante parte della pianura occidentale compreso il milanese, tra 400 e 600 metri sui settori alpini.

Temperature: massime in pianura tra 3 e 7°C.

Zero termico: fino a 200-400 metri sulla bassa pianura occidentale, tra 400-600 metri sulla restante zona ad ovest della pianura, 600-800 metri altrove.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

Domani da inizialmente molto nuvoloso o coperto progressivo dissolvimento della nuvolosità partendo da ovest, fino a completo rasserenamento in serata.

Precipitazioni: residue piogge deboli o pioviggini nelle prime ore sulla bassa pianura orientale, fiocchi di neve in Appennino e settori alpini orientali fino a 400-600 metri circa, segue generale esaurimento dei fenomeni.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra -1 e 4°C, massime tra 4 e 8°C.

Zero termico: in generale rialzo fino a 800-1000 metri nella seconda parte del giorno.

Venti: in pianura deboli o al più moderati da ovest, in montagna moderati settentrionali.

