Previsioni Meteo Lombardia: oggi precipitazioni deboli diffuse

“L’avvicinamento di una saccatura nordatlantica porto un flusso umido ed instabile verso l’arco alpino: oggi precipitazioni deboli diffuse, in esaurimento nella notte: domani transito dell’asse della saccatura con rotazione da nord del flusso in quota e rinforzo del vento in montagna: possibili effetti di favonio nelle valli, ampie e generali schiarite. Da venerdì, ed in particolare nel fine settimana, l’espansione di una struttura anticiclonica sull’Europa occidentale porta tempo soleggiato e mite sulle montagne Lombarde, nebbioso sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sino al mattino diffusa nuvolosità bassa, specie sulle pianure e sui rilievi più settentrionali; quindi ampie schiarite, sereno nel pomeriggio con addensamenti sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: assenti, eccetto residui fenomeni alla notte su pianura e settori orientali e possibile nevischio sui rilievi settentrionali di confine dal pomeriggio.

Temperature: minime in calo, massime in leggero calo eccetto che nelle valli interessate dal foehn. In pianura minime tra 3°C e 5°C, massime tra 7°C e 9°C, fino a 12°C sull’alta pianura.

Zero termico: intorno a 1800 metri.

Venti: in pianura e su Appennino deboli occidentali, con locali rinforzi da nord al pomeriggio sull’alta pianura; in montagna tra moderati e forti settentrionali. A carattere di foehn dal pomeriggio nelle valli e sull’alta pianura occidentale.

Altri fenomeni: foschie o banchi di nebbia sulle pianure al mattino e in serata.

