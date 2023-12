Previsioni Meteo Lombardia: oggi tempo perturbato e temperature in rialzo in montagna

MeteoWeb

“Nella giornata odierna l’ingresso di una perturbazione atlantica determina tempo perturbato e temperature in rialzo in montagna; sabato 2 il suo spostamento verso est favorirà un rapido miglioramento, con venti settentrionali in rinforzo e temperature in calo specie nella notte. Domenica 3 giornata stabile, soleggiata e fredda, con gelate diffuse anche in pianura e venti in generale attenuazione. Lunedì 4 aumento delle nubi con peggioramento possibile dalla sera, quando non si escludono deboli precipitazioni nevose fino a quote molto basse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con rapide schiarite partendo da ovest; nel pomeriggio nubi in rapido dissolvimento fino a cielo sereno ovunque, salvo sottili velature ad est della regione.

Precipitazioni: residue precipitazioni al mattino tendenti a confinarsi sui rilievi e zone ad est della Lombardia, segue definitiva cessazione. Limite della neve intorno a 800-1000 metri su Alpi, Prealpi e Appennino.

Temperature: minime e massime in aumento. In Pianura minime tra 3 e 7°C, massime fra 7 e 12°C.

Zero termico: in abbassamento intorno a 1200 metri.

Venti: in pianura tendenti a disporsi da nordovest: dalla tarda mattina in rinforzo in particolare sulla pianura centro-occidentale, fino a moderati o a tratti forti nel pomeriggio, in attenuazione in tarda serata. In montagna forti da nord, fino a molto forti sulle Alpi in alta quota.

