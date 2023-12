Previsioni Meteo Lombardia: foschie e nubi basse

MeteoWeb

Da oggi “ventilazione debole e possibile foschia e nubi basse sulla pianura, più estese e compatte martedì. Temperature in calo. Giovedì progressivo avvicinamento di un’ampia perturbazione Atlantica che insisterà sul Nord Italia fino al prossimo fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi sereno o poco nuvoloso fino al mattino, con foschia in pianura; nelle giornata nubi basse via via più compatte ed in estensione dai settori meridionali fino alla fascia Prealpina.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento in montagna, in calo in pianura. In pianura minime tra 2°C e 4°C, massime tra 10°C e 12°C.

Zero termico: attorno a 3400 metri.

Venti: in generale deboli dai quadranti occidentali; qualche rinforzo da sud sulle cime Appenniniche e da nord sulle cime Alpine.

Altri fenomeni: foschia e nebbia a banchi in pianura nelle ore fredde, localmente persistente.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi a bassa quota, con meno nubi sulle Alpi e le cime Prealpine.

Precipitazioni: assenti, salvo isolata e non significativa pioviggine nelle ore più fredde.

Temperature: minime in aumento e massime stazionarie in pianura, temperature in lieve calo in montagna. In pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 11°C.

Zero termico: in abbassamento fino a circa 3000 metri.

Venti: in pianura e nelle valli deboli di direzione variabile o calmi; in montagna deboli settentrionali sulle Alpi, meridionali sull’Appennino.

Altri fenomeni: foschia sulla pianura nelle ore fredde.

