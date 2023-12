Previsioni Meteo Lombardia: stabilità, foschie e banchi di nebbia

MeteoWeb

“Un ampia e solida area di alta pressione in espansione dall’Atlantico sull’Europa centro occidentale determina oggi e fino ai primi giorni della prossima settimana condizioni stabili, soleggiate su tutta la Regione salvo possibili foschie o locali banchi di nebbia in formazione sulla bassa pianura nelle ore più fredde della giornata, con temperature in sensibile rialzo in montagna e quota dello zero termico in risalita a 3500 metri. A metà della prossima settimana aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge a ridosso dei rilievi di confine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve calo. In pianura minime tra -2 e 1 °C, massime tra 5 e 9 °C.

Zero termico: in risalita a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli a tratti moderati occidentali, in montagna deboli variabili.

Altri fenomeni: nella notte foschie e banchi di nebbia in pianura, in attenuazione e dissolvimento in mattinata.

