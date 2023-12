Previsioni Meteo Lombardia: ultimo giorno dell’anno all’insegna di nubi e piogge

MeteoWeb

“Fino all’inizio della prossima settimana la regione è interessata da un flusso di correnti in quota dai quadranti occidentali. Nella giornata di domenica il flusso tenderà a disporsi temporaneamente da sudovest per il rapido transito di un’onda depressionaria, con associata la discesa di aria più fredda. Oggi, venerdì, e domani, sabato, giornate con nuvolosità bassa persistente su Pianura e Appennino, variabile in montagna. Domenica molto nuvoloso con precipitazioni. Da lunedì spazi soleggiati, alternati a intervalli con maggior nuvolosità accompagnati da debole instabilità“: sono le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su fascia alpina e prealpina poco nuvoloso a tratti velato, verso sera nuvolosità irregolare nelle valli. Su Pianura e Appennino molto nuvoloso per nubi basse, con parziali schiarite tra la tarda mattina e il pomeriggio.

Precipitazioni: deboli o molto deboli su Pianura e Appennino, più probabili in serata, quando saranno possibili occasionali anche altrove.

Temperature: minime e massime stazionarie o in calo. In Pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 7 e 10°C.

Zero termico: intorno a 2000 metri, in abbassamento in serata.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna da deboli a moderati dai quadranti occidentali.

