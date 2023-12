Previsioni Meteo, qualche ora di maltempo nella notte di San Silvestro

MeteoWeb

Alla fine un po’ di maltempo è arrivato. Niente di eccezionale, nessun fenomeno meteo estremo, ma quantomeno piove in Liguria, nel Lazio e in buona parte del Nord (seppur in modo debole) in quest’ultimo giorno del 2023. E’ la prima ondata di maltempo dopo un lungo periodo mite e anticiclonico, ma durerà davvero molto poco (qualche ora) e sarà particolarmente timida.

Nel pomeriggio-sera di oggi avremo le precipitazioni più intense tra Liguria, alta Toscana e Nord/Est. La neve cadrà abbondante su Trentino Alto Adige, alta Lombardia e Dolomiti, oltre i 1.000 metri di altitudine e localmente anche un po’ più in basso. Piogge sparse anche nelle Regioni tirreniche del Centro (Toscana, Umbria e Lazio) e in Campania. Molte nubi e qualche piovasco anche in Sardegna e Sicilia.

Domani, nel giorno di Capodanno 2024, lunedì 1 gennaio, il maltempo si sposterà al Centro/Sud con piogge sparse al mattino su Umbria, Marche, Lazio, Campania e Calabria tirrenica, più concentrate nel pomeriggio-sera su Campania e Calabria tirrenica. Maltempo anche sui Balcani, forte tra Slovenia e Croazia.

Già dopodomani, martedì 2 gennaio, le condizioni volgeranno nuovamente al bello per gran parte della settimana entrante. La situazione meteo potrebbe cambiare soltanto nel weekend dell’Epifania, ma sbilanciarsi sul trend di freddo e forte maltempo al momento delineato dai modelli sarebbe ancora prematuro. Lo faremo con maggior grado di attendibilità nei prossimi aggiornamenti meteo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: